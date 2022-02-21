На улице Польских архитекторов в Баку прошла интересная акция (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На улице Польских архитекторов (Polşa memarları küçəsi) в Баку прошла просветительская акция в рамках проекта "Мосты культуры между Азербайджаном и Польшей", посвященная 30-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Польшей, сообщает Trend Life.

Жителям столицы были розданы буклеты и литература на азербайджанском и польском языках, повествующая о значимых объектах культурного наследия поляков в Азербайджане. Акция прошла с участием молодежи и организована Советом азербайджанцев Польши при поддержке ОО "Поддержка журналистами диаспорской деятельности".

Улица Польских архитекторов расположена в Сабаильском районе Баку. В конце XIX века в строительстве новых районов азербайджанской столицы также участвовали иностранцы. Значительную роль в формировании архитектурного облика города сыграли польские архитекторы и инженеры. Чтобы увековечить их имена, одна из улиц исторического района города была названа в честь польских архитекторов.

На одном из зданий улицы установлена мемориальная доска с именами Иосифа Гославского, Казимира Скуревича, Иосифа Плошко и Евгения Скибинского, спроектировавших здание Исполнительной власти Баку, здание Женской мусульманской школы Тагиева (ныне - Институт рукописей), Дворец Тагиева (ныне - здание Музея истории Азербайджана), Дворец Муртузы Мухтарова, Дворец Исмаилия, Дом Агабалы Гулиева, Азербайджанский государственный кукольный театр имени А.Шаига и т.д.

Автор мемориальной доски - заслуженный архитектор Азербайджана Эльбай Гасымзаде.

(Автор: Вугар Иманов)