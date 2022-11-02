В Баку почтили память народного артиста Эмина Сабитоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 2 ноября, видному композитору, народному артисту Азербайджана Эмину Сабитоглу исполнилось бы 85 лет...

В связи с 85-летием со дня рождения видного композитора представители общественности, видные деятели культуры и искусства, родные и близкие Эмина Сабитоглу посетили Аллею почетного захоронения и почтили память композитора, сообщает в среду Trend Life.

Начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев подчеркнул значительный вклад композитора в музыкальное искусство Азербайджана.

"Эмин Сабитоглу является автором многих произведений в разных музыкальных жанрах - симфонии, трёх симфонических поэм, трёх кантат, струнного квартета и поэм для скрипки и фортепиано, девяти музыкальных комедий, более 600 песен, написал большое количество произведений для кино и театра", - отметил Ибрагим Алиев.

Директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев отметил, что не одно поколение музыкантов выросло на творчестве Эмина Сабитоглу.

"Я не знаю такого исполнителя, в репертуаре которого не было бы композиций Эмина Сабитоглу. Написанные им песни одна прекраснее другой. С первого аккорда понимаешь, кто их автор. Говорить об Эмине Сабитоглу только как об авторе песен - мало. Он - целый мир, и быть с ним знакомым, общаться было большим счастьем. Отмечу, что наш театр был вторым домом для Эмина Сабитоглу. Его произведения были включены и сейчас есть в репертуаре нашего театра", - сказал Алигисмет Лалаев.

Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева подчеркнула, что Эмин Сабитоглу оставил азербайджанскому народу большое культурное наследие.

"Его произведения всегда будут жить в сердцах слушателей. Эмин Сабитоглу был близким человеком в нашей семье, частым гостем в нашем доме. Я всегда вспоминаю его добрыми, теплыми словами", - сказала народная артистка.

Дочь композитора, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессор, музыковед Джейран Махмудова выразила признательность за память о композиторе.

"Эмин Сабитоглу был очень привязан к Родине, азербайджанскому народу. Вижу, что есть много поклонников его творчества, это меня очень радует, ведь когда звучат произведения композитора, значит и память о нем живет", - добавила Джейран Махмудова.

Эмин Сабитоглу (Эмин Сабит оглу Махмудов) родился 2 ноября 1937 года. После окончания музыкальной школы в Баку в 1954 году поступил в Бакинскую консерваторию (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в класс Гара Гараева. Спустя два года был переведен в Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского. В 1961 году начал работать музыкальным редактором на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. В последующие годы занимал должность художественного руководителя в Государственной филармонии (ныне – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), а также преподавал в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В течение шести лет работал в Турции, в консерватории при Стамбульском техническом университете. Большой популярностью и по сей день пользуются написанные им песни "Дяряляр", "Аг чичек", "Песня рыбака", "Гилавар", "Чай", "Бакы, сабахын хеир", "Ахтар сен мени", "Айрылма менден", "Сенин учун", "Айрылыг бир денизмиш", "Шукрие", "Алагезлум" и другие, оперетта "Хиджран", либретто к которой написал его отец Сабит Рахман. Важное место в его творчестве занимает музыка, написанная к художественным фильмам, в числе которых "Последняя ночь уходящего года", "Не могу забыть", "Первая любовь Балададаша", "День рождения", "День прошел", "Допрос", "Тахмина", "Деде Горгуд" и другие. Скончался 18 ноября 2000 года.