Известный певец исполнил песню вместе с детьми шехидов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский певец Замиг Гусейнов исполнил песню вместе с детьми шехидов 44-дневной Отечественной войны, сообщили Trend Life в пресс-службе артиста.

Музыкальная композиция называется "Mənim atam qəhrəmandır" (Мой отец – герой), так же, как и проект, объединяющий детей шехидов.

Автор слов песни - Ханым Исмаилгызы, автор музыки - руководитель проекта "Mənim atam qəhrəmandır" Джалал Гурбанов, над аранжировкой работал Рашад Багиров.

На сегодняшний день в проекте приняли участие более 2000 семей шехидов.