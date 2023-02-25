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Известный певец исполнил песню вместе с детьми шехидов (ВИДЕО)

Социум Материалы 25 февраля 2023 16:52 (UTC +04:00)
Известный певец исполнил песню вместе с детьми шехидов (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский певец Замиг Гусейнов исполнил песню вместе с детьми шехидов 44-дневной Отечественной войны, сообщили Trend Life в пресс-службе артиста.

Музыкальная композиция называется "Mənim atam qəhrəmandır" (Мой отец – герой), так же, как и проект, объединяющий детей шехидов.

Автор слов песни - Ханым Исмаилгызы, автор музыки - руководитель проекта "Mənim atam qəhrəmandır" Джалал Гурбанов, над аранжировкой работал Рашад Багиров.

На сегодняшний день в проекте приняли участие более 2000 семей шехидов.

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