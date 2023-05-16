Азербайджан и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере пропаганды культуры тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры и туризма Узбекистана Озодбек Назарбеков в рамках официальной церемонии открытия мероприятия "Шуша-культурная столица тюркского мира 2023 года" посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия (МФТКН) в Баку и встретился с президентом организации Гюнай Эфендиевой, сообщает Trend Life.

В ходе встречи стороны подчеркнули богатые материальные и духовные ресурсы города Шуша, превратившегося в предмет гордости всего тюркского мира после освобождения от почти тридцатилетней армянской оккупации. Были отмечены мероприятия, проведенные организацией по популяризации историко-культурного наследия города Шуша, получившего в этом году статус культурной столицы тюркского мира. Дни города Шуша, проведенные в Узбекистане в апреле этого года при организации МФТКН были оценены как вклад в укрепление общетюркской солидарности. Было подчеркнуто, что проект также будет реализован в других городах Тюркского мира. На встрече также принял участие посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

На встрече также было уделено внимание работе, проводимой МФТКН в направлении развития взаимного сотрудничества с Узбекистаном. Озодбек Назарбеков высоко оценил празднование со стороны МФТКН 580-летия выдающегося мыслителя узбекского народа Алишера Навои, продвижение его творчества в международном масштабе. В ходе беседы были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в сфере пропаганды культуры тюркского мира. Стороны обменялись памятными сувенирами.