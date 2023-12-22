Весь азербайджанский народ поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах - председатель Союза композиторов Фирангиз Ализаде

БАКУ /Trend Life/ - Чувства полной поддержки и безграничной любви к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву разделяет весь азербайджанский народ. Эти чувства испытывают не только граждане, живущие в нашей стране, но и азербайджанцы всего мира. Весь азербайджанский народ поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля следующего года.

Об этом сказала в пятницу Trend Life председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, "Артист мира" ЮНЕСКО, лауреат премии "Aga Khan Music Awards-2019" Фирангиз Ализаде после завершения в Баку первого Съезда творческих союзов и деятелей культуры.

"Мы с большим духовным подъемом и хорошим настроением приняли участие в первом Съезде творческих союзов и деятелей культуры Азербайджана. Мероприятие прошло на высоком уровне. Все выступления участников Съезда были глубоко искренними, слова шли от самого сердца, ведь мы говорили о деятельности нашего Президента Ильхама Алиева. Он вписал свое имя в историю нашей страны как Президент-освободитель азербайджанских земель, как Президент-победитель, Президент-созидатель.

Каждый раз, приезжая в города Шуша, Агдам и другие города и районы, освобожденные от армянской оккупации, мы видим возрождение этих земель – возводятся новые здания, прокладываются дороги и строятся другие объекты инфраструктуры. Восхищаемся этой созидательной деятельностью не только мы, но и зарубежные гости. Всех впечатляет темп, масштабы строительных и восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях. Мы гордимся, что вернулись в Карабах, на наши исконные земли", - подчеркнула народная артистка.

"Артист мира" ЮНЕСКО Фирангиз Ализаде добавила, что с первых дней 44-дневной Отечественной войны она написала письмо, адресованное генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле. В том письме Фирангиз Ализаде отметила, что азербайджанский народ возвращается в Карабах, возвращается не разрушать, а созидать, восстанавливать.

"Азербайджан восстанавливает историческое, культурное и религиозное наследие не только на своей территории, но и за её пределами. По инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой восстанавливаются исторические, религиозные памятники, принадлежащие всему человечеству. Поэтому любые инсинуации по поводу того, что Азербайджан якобы "уничтожает религиозные, культурные памятники" в Карабахе, не имеют под собой никаких оснований. К сожалению, на это письмо я не получила ожидаемой реакции. Но ничего, наше дело правое, мы продолжаем созидательную работу на благо нашей прекрасной страны", - добавила народная артистка.

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