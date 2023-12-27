"Волонтеры культуры" Азербайджана подвели итоги 2023 года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку прошло собрание, посвященное итогам деятельности Общественного объединения "Mədəniyyət Könüllüləri" (Волонтеры культуры) за 2023 год, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и искусства. Вначале гости ознакомились с фотовыставкой, отражающей деятельность Общественного объединения "Mədəniyyət Könüllüləri".

Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. В исполнении Отдельного образцового оркестра министерства обороны Азербайджана прозвучал Государственный гимн.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности Общественного объединения "Mədəniyyət Könüllüləri".

В своем выступлении заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров отметил, что за период своей деятельности Общественное объединение приняло активное участие в многочисленных мероприятиях, организованных министерством культуры, и старалось внести свой вклад в процессы культурного развития. Было подчеркнуто, что деятельность членов Общественного объединения "Mədəniyyət Könüllüləri" сыграла свою роль в успешном проведении этих мероприятий.

Депутат Милли Меджлиса (парламент), академик Низами Джафаров, народный артист, известный актер Нуреддин Мехтиханлы, директор Государственного фильмофонда Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, народный артист, композитор Фаиг Суджаддинов и народный художник, выдающийся скульптор-монументалист, академик Омар Эльдаров в своих выступлениях подчеркнули важность волонтерства в сфере культуры и отметили, что активное участие нашей молодежи в этом процессе заслуживает похвалы.

Председатель Общественного объединения "Mədəniyyət Könüllüləri", доктор философии по искусствоведению Ульвия Бабирли рассказала о деятельности и задачах Объединения.

Затем 10 членам Общественного объединения "Mədəniyyət Könüllüləri" за активное участие в мероприятиях, проведенных в 2023 году, были вручены награды "Волонтеры культуры года".

Далее почетные члены Общественного объединения – солисты Туркай Джафарлинская, Илькин Довлетов, Орхан Гусейнли и Арастун Гулиев исполнили композицию "Ey Vətən".

Отметим, что Общественное объединение "Mədəniyyət Könüllüləri" начало свою деятельность с апреля 2023 года.

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