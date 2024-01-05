Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 62 году после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка Азербайджана, гармонистка Гюльбахар Шукюрлю, сообщает Trend Life. С 2019 года страдала от онкологического заболевания.

Гюльбахар Шукюрлю родилась 20 марта 1962 года в Баку. Выпускница Гимназии искусств. С 16 лет принимала участие в различных концертных программах и вечерах. Выступала вместе с народными артистами Мелекханым Эйюбовой, Сакиной Исмайловой, заслуженной артисткой Зохрой Абдуллаевой и другими, гастролировала за рубежом. Является автором музыкальных танцевальных композиций Aytac, Rusifi, Ləman, Rəvanə.

Allah rəhmət eləsin