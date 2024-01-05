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Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)

Социум Материалы 5 января 2024 21:10 (UTC +04:00)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 62 году после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка Азербайджана, гармонистка Гюльбахар Шукюрлю, сообщает Trend Life. С 2019 года страдала от онкологического заболевания.

Гюльбахар Шукюрлю родилась 20 марта 1962 года в Баку. Выпускница Гимназии искусств. С 16 лет принимала участие в различных концертных программах и вечерах. Выступала вместе с народными артистами Мелекханым Эйюбовой, Сакиной Исмайловой, заслуженной артисткой Зохрой Абдуллаевой и другими, гастролировала за рубежом. Является автором музыкальных танцевальных композиций Aytac, Rusifi, Ləman, Rəvanə.

Allah rəhmət eləsin

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Гюльбахар Шукюрлю (ФОТО)
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