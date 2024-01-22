Забота государства о культурном наследии приносит свои плоды - Фирангиз Ализаде

БАКУ /Trend Life/ - За последние 20 лет, благодаря сбалансированной, мудрой политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, наравне со многими отраслями, широкое распространение получили важные культурные акции, которые заметно обогатили творческую атмосферу в стране.

Об этом сказала Trend Life председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, "Артист мира" ЮНЕСКО, лауреат премии "Aga Khan Music Awards-2019" Фирангиз Ализаде.

"За эти годы большой размах получило фестивальное движение, в стране проводится множество международных фестивалей, привлекающих внимание специалистов, широкой общественности и зарубежных гостей. Эти праздники музыки носят имя великих композиторов и исполнителей, таких как Узеир Гаджибейли, Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ниязи, Мстислав Ростропович. Большой успех сопутствует фестивалям в Габале и Шеки, привлекая в различные регионы страны знаменитые исполнительские коллективы и большую слушательскую аудиторию. Особенно радует то, что после нашей блистательной Победы в 44-дневной Отечественной войне, восстановилось проведение международного фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше. После освобождения от армянской оккупации наших земель данный фестиваль был проведен уже три раза, найдя горячий отклик у всего нашего народа. Большой интерес также вызывает фестиваль "Мир мугама", сочетающий в себе не только концерты, но и конкурс исполнителей и международный научный симпозиум", - отметила народная артистка.

По словам Фирангиз Ализаде, большое внимание, забота и трепетное отношение государства к культурному наследию азербайджанского народа приносит свои плоды, уже во многих странах ширится число поклонников азербайджанской искусства, желающих посетить Азербайджан.

"Распоряжения Президента Ильхама Алиева о проведении юбилеев Низами, Насими, Моллы Панаха Вагифа и других видных деятелей культуры и искусства придают особую значимость этим мероприятиям, вызывая к ним еще больший интерес", - подчеркнула она.

Народная артистка также напомнила, что огромное значение имеет создание Государственного переводческого центра, благодаря работе которого были изданы многие шедевры мировой классической литературы, а также новинки современной зарубежной прозы.

Фирангиз Ализаде упомянула, что Союз композиторов Азербайджана глубоко благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за то, что он восстановил справедливость и вернул организации историческое здание.

"Это здание имеет символическое значение, ведь здесь в свое время работали и творили выдающиеся азербайджанские композиторы - Гара Гараев, Фикрет Амиров, Джевдет Гаджиев, Тофиг Гулиев. На церемонии открытия здания Союза композиторов Азербайджана после капитального ремонта и реконструкции 1 сентября 2009 года Президент Ильхам Алиев сказал: "Мы восстановили историческую справедливость. Спустя почти 20 лет композиторы вернулись в родной дом".

В этом году наша организация отмечает свое 90-летие. За всю свою историю члены Союза композиторов никогда не получали стипендий. Теперь же, благодаря заботе государства, они получают ежемесячную стипендию. А совсем недавно, в прошлом году, нам был сделан еще один подарок - три творческих союза: писателей, художников и композиторов получили новый Центр творчества в Шабране.

Это прекрасное место с впечатляющим пейзажем, с коттеджами, где есть все удобства, где люди искусства могут создавать свои новые произведения, проводить встречи и дискуссии, обмениваться впечатлениями с коллегами. По моему твердому убеждению, мы еще создадим новые прекрасные произведения, достойные нашей новейшей истории. Неоднократно мы организовывали концерты, в которых уже звучали наши новые произведения. Но большие достижения в этой области еще впереди, потому что у нас талантливая молодежь и высокопрофессиональная композиторская школа, основы которой заложил великий сын азербайджанского народа - Узеир Гаджибейли", - сказала она.

По ее мнению, встречи с деятелями литературы и искусства, обсуждение актуальных вопросов и проблем, открытие новых культурных центров, музеев и памятников способствуют созданию атмосферы творческого энтузиазма.

"Именно благодаря вниманию и поддержке Президента Ильхама Алиева многие творческие коллективы и личности улучшили свое материальное положение, смогли создать новые произведения искусства, открывать выставки, снимать фильмы, участвовать в международных фестивалях", - отметила она.

В заключении Фирангиз Ализаде подчеркнула, что в данный момент все находятся под сильным впечатлением от интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева местным телевизионным каналам, где была продемонстрирована высокая культура общения, глубокие и всесторонние знания, истинный патриотизм и убежденность в высоких целях и задачах, которые стоят перед Азербайджаном.

"Мы всегда с восхищением наблюдаем за многочисленными визитами главы государства в Карабах. Невероятная устремленность Президента Ильхама Алиева в будущее, восстановление разрушенного края, придает нам веру в новую светлую жизнь на отвоеванных землях", - заключила председатель Союза композиторов Азербайджана.

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