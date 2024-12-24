В Баку проходит благотворительная ярмарка Soyuq Əllər, İsti Ürək 2024-2025 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на площади Фонтанов 16 декабря состоялось торжественное открытие благотворительной ярмарки Soyuq Əllər, İsti Ürək, которая будет работать каждый день с 11:00 до 23:00 до 15 января 2025 года. Вход на ярмарку бесплатный.

С 2013 года благотворительная ярмарка "Soyuq Əllər, İsti Ürək" (Холодные руки, горячее сердце), проводимая Фондом Nargis каждый год в канун Нового года, дает надежду семьям, обратившимся в Фонд из разных уголков Азербайджана. При финансовой поддержке спонсоров, а также собранных средств от аренды домиков, установленных на ярмарке, расходуются на лечение и операции детей, страдающих различными заболеваниями. Ежегодно почетными гостями ярмарки становятся юные воспитанники интернатов, детских домов, приютов и различных учреждений социального обслуживания.

Результаты ярмарки и подробный финансовый отчет размещаются на официальном сайте www.nargisfund.com, а также в социальных сетях.

Официальными партнерами мероприятия являются: Исполнительная власть города Баку, ОАО Azərişıq, Bakı Abadlıq Xidməti, Государственное рекламное агенство Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", E-point, ООО Baku Strafor Kesim и HazırCavab. Благотворительная ярмарка проводится при незаменимой поддержке спонсоров Pasha Holding, Azercell, Coca-Cola, Birbank, R GROUP HOLDING, Haribo, Ozmo, Tess, Lays, Nesquik, Pampers, Eatme, Chocolatier, Fettycheese, Vyana Şokolad Evi, Xırta-Xırt, Corndogs, Atabey Çiğköfte.

Ярмарка состоит из 64 больших и 20 маленьких домиков, 3 двухэтажных ресторанов, игровой зоны, фотозоны, 4D кинотеатра, комнаты страха, лабиринта, небольших киосков, различных тематических уголков, домика Санты и большой Новогодней ёлки. Подробная информация о ярмарке и карта отображаются на двух больших мониторах, установленных на территории ярмарки.

На ярмарке посетители могут приобрести эксклюзивные сувениры, подарки, попробовать уникальные блюда Востока и Запада, посетить тематические зоны, согреться горячими напитками в холодные зимние дни, поиграть в различные игры, снять атмосферные фотографии и погрузиться в волшебство Нового Года вместе с любимыми.

Здесь всех ждет множество сюрпризов, мероприятий и развлечений.

Уважаемые бакинцы и гости нашего города, ждем вас с нетерпением на нашей Новогодней ярмарке!

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