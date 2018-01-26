Продолжается набор в Футбольную школу AZFAR (ВИДЕО)

26 января 2018 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Футбольную школу AZFAR продолжается набор мальчиков и девочек от 4 до 15 лет. Первые группы уже приступили к тренировочному процессу под руководством главного тренера школы Владислава Кадырова и команды квалифицированных тренеров.

В филиал "Хатаи", который находится за Главным городским отделением полиции города Баку по улице Юсифа Сафарова, 45 идет набор в следующие группы - 4-5, 6-7, 9-10, 11-12 лет. Также формируется отдельная группа 13-15-летних ребят, тренировочное время которой назначено на 17-00 во вторник и четверг и на 12:00 в субботу. Каждый родитель может либо заранее, либо в часы тренировок записать своего ребенка в футбольную школу Азфар, где ребенок совершенно бесплатно сможет поучаствовать в первой тренировке.

Также продолжается предварительный набор в филиалы школы "Эльмляр" (парк Академии наук) и "Беюк Шор" (бульвар "Беюк Шор", позади Олимпийского стадиона).

Принимая во внимание сегодняшнюю занятость детей, руководство школы приняло решение сформировать доступный график тренировок для учащихся как первой, так и второй смены. На официальном сайте школы www.asep.az/ru/azfarfootballschool можно ознакомиться с расписанием тренировок всех филиалов Футбольной школы Азфар, получить информацию по локациям, возрастным группам, регистрации и способах оплаты. Напоминаем, что месячная оплата на одного ребенка составляет 40 манатов, семейный абонемент на двоих детей - 70 манатов, на троих - 90 манатов.

В это воскресенье, 28 января с 11.00 по 13.00 состоится очередной "день открытых дверей" футбольной школы АЗФАР. Каждый ребенок с 4 до 15 лет может поучаствовать в футбольном празднике, специально подготовленном руководством школы для приобщения детей к здоровому образу жизни. Вход свободный.

Более подробную информацию можно получить по тел.: (012)4047339, (050)2952129, www.asep.az/ru/azfarfootballschool; www.facebook.com/azfarfootballschool

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