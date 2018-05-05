В Баку пройдет забег Wings for Life с виртуальным автомобилем-кетчером

5 мая 2018 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 6 мая пройдет очередной благотворительный забег Wings for Life в формате App Run (бег с помощью приложения). Каждый желающий сможет присоединиться к десяткам тысяч бегунов по всему миру и бежать за тех, кто не может, чтобы внести свой вклад в развитие исследований травм спинного мозга и изменить к лучшему жизни миллионов людей по всему миру, сообщили Trend Life организаторы.

Забег Wings for Life World Run начинается в одно и то же время по всему миру в десятках стран. Участники из Азербайджана побегут ровно в 15:00 по бакинскому времени, от Дворца водных видов спорта. Лучший результат по Азербайджану (мужской и женский зачет) получит приз от Дворца водных видов спорта.

Чтобы присоединиться к забегу, для начала нужно скачать приложение Wings for Life World Run на телефон, пройти регистрацию и записаться на бег в нашей стране. Приложение Wings for Life World Run для iOS или Android можно скачать бесплатно.

Через 30 минут после начала забега, участников начнет догонять виртуальный автомобиль-кетчер (индивидуальная финишная линия). Автомобиль-кетчер будет постепенно увеличивать скорость и когда он доедет до участника – это значит, что бегун пересек финишную черту. Таким образом, финиш для каждого участника наступит в разное время и на разном расстоянии.
При участии в благотворительном зебеге, каждый человек может участвовать в сборе средств в рамках проекта. 100% собранных пожертвований пойдут в фонд Wings For Life, на исследование травм позвоночника и клинические исследования в лучших институтах мира.

Зарегистрироваться можно по ссылке https://win.gs/2qGyIlE

Более подробно https://www.facebook.com/events/196858207770968/

В прошлом году среди мужчин самую длинную дистанцию в 25,2 км преодолел Эльшад Асадов. Среди женщин наилучший результат показала представительница Baku Marathon Club Айла Сеид, пробежав 15,82 км.

(Автор: Вугар Иманов)

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