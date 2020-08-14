Гран-при Испании "Формулы-1" стартует в Барселоне

Программа шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Испании - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Барселона-Каталунья", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гонку пятого этапа, который прошел на прошлой неделе в Великобритании, неожиданно для многих выиграл нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Преимущество "Мерседеса" на старте сезона было настолько очевидным, что, казалось, никто не сможет навязать им борьбу за победы в гонках. Однако благодаря шинной тактике и безупречному пилотированию Ферстаппен смог опередить на трассе и британца Льюиса Хэмилтона, и его партнера по "Мерседесу" финна Валттери Боттаса. Гран-при Испании должен показать, был это единичный случай, или же Ферстаппен и в дальнейшем сможет конкурировать с лидерами чемпионата.

На Гран-при Испании в состав "Рейсинг Пойнт" вернется мексиканец Серхио Перес, пропустивший последние два этапа из-за положительного теста на коронавирус. В хорошем настроении в Испанию приехал и российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят. Уфимец сильно провел прошлый гоночный уик-энд и второй раз в сезоне финишировал в очковой зоне. Правда, только на 10-м месте, однако этот результат был необходим Квяту для обретения уверенности после обидной аварии на третьем этапе.

Барселона принимает у себя этап чемпионата мира неизменно с 1991 года. Автодром строился по проекту Луиса Переса-Салы, который постарался учесть все лучшие идеи европейских трасс. Гоночный трек включает в себя 16 поворотов - семь левых и девять правых, самыми медленными считаются пятый и десятый. Стартовая прямая имеет протяженность 1047 метров и является самым длинным скоростным отрезком трассы.

Рекордсменом по числу побед на Гран-при Испании является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, который выигрывал здесь шесть раз. Среди действующих пилотов четырежды лучшим становился Хэмилтон (2014, 2017, 2018, 2019), дважды - финн Кими Райкконен (2005, 2008). По одному финишу на первом месте имеют немец Себастьян Феттель (2011) и Ферстаппен (2016).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).