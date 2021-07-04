Сборная Англии обыграла команду Украины и вышла в полуфинал Евро

Сборная Англии со счетом 4:0 обыграла команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Риме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Гарри Кейн (4-я и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63). Кейн забил три гола на текущем турнире и шесть мячей на чемпионате мира 2018 года в России, он догнал Алана Ширера по количеству голов за сборную Англии на чемпионатах мира и Европы. Чаще на крупных турнирах отличался только Гари Линекер - 10 раз. Хендерсон провел 62-й матч за сборную Англии и забил свой первый гол.

На текущем турнире англичане не пропустили ни одного мяча. В матчах группового этапа они обыграли чехов и хорватов со счетом 1:0, а также сыграли вничью с шотландцами (0:0). В 1/8 финала сборная Англии переиграла команду Германии со счетом 2:0. Встреча с украинцами стала единственной для англичан, которую команда Гарета Саутгейта провела не в своей стране.

В полуфинале сборная Англии 7 июля встретится с командой Дании. В другом матче за выход в финал чемпионата Европы 6 июля сыграют команды Италии и Испании. Обе полуфинальные встречи, а также решающая игра 11 июля пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.