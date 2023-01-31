Месси рассказал, что его аккаунт в соцсети заблокировали после победы на чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как после победы на чемпионате мира — 2022 года в Катаре его аккаунт в социальной сети оказался заблокирован, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

"У меня был миллион сообщений, и в итоге меня заблокировали. Были сообщения, которые я даже не успевал прочитать. Очень приятно такое признание от других спортсменов. Я не особо люблю отвечать или комментировать фото, максимум ставлю лайки", — приводит слова форварда «Пари Сен-Жермен» Marca.

Напомним, что 18 декабря в финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины переиграла команду Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2).

Месси был признан лучшим игроком турнира.