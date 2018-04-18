Дан старт голосованию за финалистов Miss Top Model Azerbaijan 2018 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Второй сезон национального конкурса топ-моделей Miss Top Model Azerbaijan близится к финалу.

С сегодняшнего дня при поддержке Baku Club на официальном сайте конкурса Miss Top Model Azerbaijan дан старт онлайн-голосованию, по результатам которого в сумме с баллами выставленными компетентным жюри на финальном вечере, из 11 финалистов победу одержат всего пять.

Проголосовать за финалисток конкурса имеет возможность каждый пользователь интернета, тем самым, приближая свою фаворитку на шаг ближе к заветной короне.

Проголосовать можно по ссылке: http://www.misstopmodel.az

Результаты онлайн голосования (30%) в обязательном порядке будут учтены при итоговом подсчете и приплюсованы к баллам жюри (70%) на финале конкурса, который пройдет в мае этого года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

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