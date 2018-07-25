Вот это смелость! Больная раком Зульфия Байрамова предстала в гламурном образе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Супруга азербайджанского телеведущего Ильгара Микаилоглу - ведущая и адвокат Зульфия Байрамова, пройдя курс химиотерапии, приняла участие в проекте дизайнера Шалали Магсудовой, сообщает Trend Life. У Зульфии выпали все волосы, но она решила с помощью дизайнеров и стилистов показать, что рак не остановит ее и предстала в разных образах.

По словам дизайнера, это был смелый шаг человека, проходящего серъезное лечение.

«Многие думают, что рак - приговор и это ощущение мешает бороться. С этим заболеванием можно и нужно бороться, главное – не опускать руки. Зульфия Байрамова – очень смелый человек, который своим ярким примером показала, что жизнь продолжается и надо радоваться каждым мгновениям. Главное, Зульфия Байрамова не унывает и старается на своем примере поддержать других людей, страдающих этим недугом», - отметила Шалаля Магсудова.

В поддержку Зульфие налысо также побрились ее супруг с сыном, близкие родственники, друзья и коллеги.

«Болезнь не сломит меня. Я буду продолжать борьбу. Я буду жить!» - написала известная ведущая.

В проекте также приняли участие стилист-визажист Нура Бабаева и фотограф Араз Багиров.

(Автор: Вугар Иманов)

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