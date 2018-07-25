Вот это смелость! Больная раком Зульфия Байрамова предстала в гламурном образе (ФОТО)

25 июля 2018 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Супруга азербайджанского телеведущего Ильгара Микаилоглу - ведущая и адвокат Зульфия Байрамова, пройдя курс химиотерапии, приняла участие в проекте дизайнера Шалали Магсудовой, сообщает Trend Life. У Зульфии выпали все волосы, но она решила с помощью дизайнеров и стилистов показать, что рак не остановит ее и предстала в разных образах.

По словам дизайнера, это был смелый шаг человека, проходящего серъезное лечение.

«Многие думают, что рак - приговор и это ощущение мешает бороться. С этим заболеванием можно и нужно бороться, главное – не опускать руки. Зульфия Байрамова – очень смелый человек, который своим ярким примером показала, что жизнь продолжается и надо радоваться каждым мгновениям. Главное, Зульфия Байрамова не унывает и старается на своем примере поддержать других людей, страдающих этим недугом», - отметила Шалаля Магсудова.

В поддержку Зульфие налысо также побрились ее супруг с сыном, близкие родственники, друзья и коллеги.

«Болезнь не сломит меня. Я буду продолжать борьбу. Я буду жить!» - написала известная ведущая.
В проекте также приняли участие стилист-визажист Нура Бабаева и фотограф Араз Багиров.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые назвали болезнь, сигнализирующую о риске рака
В мире 20 июня 20:07
Тяжелобольную азербайджанскую журналистку поддержали известные деятели культуры (ФОТО)
Социум 21 мая 12:55
Оксана Расулова в платье и шляпке, с зонтиком из осенней листвы (ФОТО)
Стиль 1 декабря 2017 17:52
В Японии лечением раковых заболеваний займется искусственный интеллект
В мире 31 января 2017 17:50
"Вампиры" азербайджанского модельера (ФОТО)
Стиль 17 февраля 2015 14:26
В Азербайджане выросло количество больных сахарным диабетом
Общество 22 августа 2013 15:24
Лента новостей
Объем денежных переводов в Таджикистан вырос на 7%
Таджикистан 19:58
МИД Азербайджана осудил теракт в Пакистане
Политика 19:52
Военные разведки Казахстана и Кыргызстана начинают сотрудничество
Казахстан 19:46
Россельхознадзор ограничил импорт птицы из Бельгии
Россия 19:43
Казахстан огласил ожидаемые объёмы производства автобензина на трех НПЗ в 2018 г.
Энергетика 19:39
Миссия c Томом Крузом в Баку всегда выполнима (ФОТО)
Интересное 19:39
В Израиле планируют построить свою "кремниевую долину"
Израиль 19:33
Совокупный капитал зарегистрированных в Турции израильских компаний вырос
Бизнес 19:29
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку реагентов
Тендеры 19:29