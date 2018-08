Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На итальянском острове Лидо прошло торжественное открытие юбилейного, 75-го Венецианского кинофестиваля. На красную дорожку по традиции вышли именитые актёры, режиссёры, продюсеры и модели. В их числе Райан Гослинг, Кристоф Вальц, Гильермо дель Торо, Наоми Уоттс, Сара Сампайо, Шарлотта Ле Бон, Изабель Гулар, Гайя Уайсс, Барбара Палвин, Лотти Мосс и многие другие знаменитости.

Фестиваль открылся торжественной церемонией вручения почетного "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф 81-летней британской актрисе Ванессе Редгрейв. Затем зрителям был представлен фильм "Человек на Луне" Дэмьена Шазелла, автора “Ла-Ла-Ленда”. В главных ролях Райан Гослинг и Клер Фой. Фильм повествует о миссии НАСА по высадке людей на поверхность спутника Земли. Соперниками этой картины в битве за главный приз «Золотого льва» значатся ещё 20 кинолент из основного конкурса, в том числе работы Альфонсо Куарона «Рома» (Roma), братьев Коэн «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs), Жака Одиара «Братья Систерс» (The Sisters Brothers) и других именитых режиссёров.

Также в числе картин - участников основного конкурса - «Суспирия» Лука Гуаданьино, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, «22 июля» Пола Гринграсса, «Голос люкс» Брэди Корбета, «Ван Гог. На пороге вечности» Джулиана Шнабеля, «Бойня при Петерлоо» Майкла Ли, «Соловей» Дженнифер Кент, «Гора» Рика Элверсона, «Закат» Ласло Немеша, «Убийство» Синьи Цукамото, «Наше время» Карлоса Рейгадаса, «Капри-революция» Марио Мартоне, «Нон фикшен» Оливье Ассаяса, «Что ты будешь делать, когда мир в огне?» Роберто Минервини и «Долорес» Гонсало Тобаля.

Председатель жюри конкурса - мексиканский кинорежиссёр Гильермо Дель Торо. В состав жюри основного конкурса также вошли режиссёры Паоло Дженовезе («Идеальные незнакомцы», «Место встречи»), Малгожата Шумовска («Лицо», «Тело»), Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарёк»), актёры Кристоф Вальц, Наоми Уоттс, Трине Дюрхольм, Николь Гарсиа и Сильвия Чан.

В программе «Горизонты» представлено 19 фильмов. Победители 75-го Венецианского кинофестиваля будут названы на торжественной церемонии 8 сентября 2018 года.

Фото: www.tass.ru, www.kommersant.ru

