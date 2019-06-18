Самые элегантные звезды на красной дорожке "Кинотавра" (ФОТО)

Кинофестиваль – хороший повод для звездных модниц обновить гардероб вечерних и коктейльных нарядов. Положение обязывает выглядеть стильно и современно и на красной дорожке, и на многочисленных вечеринках и бранчах. Прошедший в Сочи 30-й Открытый фестиваль российского кино "Кинотавр", по традиции, стал смотром не только творческих работ, но и нарядов, передает Trend Life со ссылкой на РИА Новости.

Паулина Андреева

Елена Подкаминская

Равшана Куркова

Екатерина Шпица

Елена Захарова

Екатерина Вилкова

Мария Зыкова

Юлия Пересильд

Екатерина Волкова

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