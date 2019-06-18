Самые элегантные звезды на красной дорожке "Кинотавра" (ФОТО)

Кинофестиваль – хороший повод для звездных модниц обновить гардероб вечерних и коктейльных нарядов. Положение обязывает выглядеть стильно и современно и на красной дорожке, и на многочисленных вечеринках и бранчах. Прошедший в Сочи 30-й Открытый фестиваль российского кино "Кинотавр", по традиции, стал смотром не только творческих работ, но и нарядов, передает Trend Life со ссылкой на РИА Новости.
Паулина Андреева
Елена Подкаминская
Равшана Куркова
Екатерина Шпица
Елена Захарова
Екатерина Вилкова
Мария Зыкова
Юлия Пересильд
Екатерина Волкова
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