В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)

8 октября 2019 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Dreamland Baku впервые в Азербайджане прошло грандиозное мероприятие "Millionaire Estate Baku", организованное Holiday Group и Led.Az Events при поддержке The Luxury Network и AzPromo, сообщает Trend Life.

На открытии было представлено fire show танцевальной группы Atəşgah. Представитель The Luxury Network в Турции Эрдем Акчыл и автор идеи проекта Агиль Мамиев отметили, что главная цель проекта – вклад в развитие туристической сферы Азербайджана, развитие международных и бизнес связей, пропаганда бренда Made in Azerbaijan мировой общественности.

На протяжении трех дней популярные инфлюенсеры и блогеры, которые имеют миллионы подписчиков в социальных сетях, а также азербайджанские знаменитости, приняли участие в различных мероприятиях. Среди гостей были турецкая модель, телеведущая, писательница и актриса, икона стиля Ивана Серт, известные ливанские модные блогеры, сестры-красавицы Надине, Фарах и Алисе Абдель Азиз, архитектор и модель Мохаммад Чамма, который родом из Ливана, но живет и работает в Турции. Звездные послы от Азербайджана – народный артист Азербайджана Фаик Агаев, певец Замиг Гусейнов, бизнесмен Рамиль Рзаев и доктор Вугар Алекберов.

В рамках "Millionaire Estate Baku" были представлены различные проекты, проведены информационно-просветительские мероприятия и шоу-программы, представлены вечера моды – дефиле коллекций “Kengerli Baku”, “Gunel Behbudova” və “Noora Brand”. Гости были одеты в яркие и классические наряды от кутюр и в гламуре, отражая тренд дня – красивая жизнь и девиз проекта "Миллионеры со всего мира встретят вас в Баку". Ведущими были телеведущий Самир Байрамлы и певица Нура Сури, музыкальное сопровождение – Dj China. По итогам состоялась церемония награждения. Среди лауреатов премии "Millionaire Estate Baku", помимо вышеупомянутых гостей, были представители индустрии моды Фуад Гаджиев, Гюнель Бехбудов, Амина Амин, Джалал Кенгерли, Руслан Мамедов и другие. Организаторы проекта – Агиль Мамиев, Нармин Сафарова, Алиага Кюрчайлы и Эльхан Гусейн.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
  • В Баку прошел слет миллионеров. Тренд дня – красивая жизнь (ФОТО)
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