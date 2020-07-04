Лучшие образы звезд на карантине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Никто не отменял ухоженный и стильный образ даже на карантине. Азербайджанские звезды продолжают одеваться в условиях карантинного режима так же ярко и эффектно.

И если некоторое время назад мы рассматривали то, как изменился стиль звездных представительниц прекрасного пола, то сегодня Trend Life разбирает мужские образы.

Популярный телеведущий и актер Шахрияр Абилов в период карантина решил заняться изобразительным искусством. Инициатива замечательная, искусство – это всегда прекрасно, только вот зачем Абилов надел белую льняную рубашку? В итоге она вся в пятнах от масляных красок...

Народный артист Азербайджана Фаиг Агаев более 30 лет радует нас своим творчеством. Как только не менялся за эти годы образ артиста... Поклонники звезды знают, что певец с легкостью идет на модные эксперименты. Вот и сейчас Фаиг Агаев делится в социальных сетях фотографиями, на которых он с новой прической.

Сейчас известный азербайджанский исполнитель, победитель конкурса "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов пробует себя в качестве телеведущего. У звезды большой опыт выступлений перед многочисленной аудиторией, так что он точно знает, как важно выглядеть стильно и чувствовать себя уверенно.

Популярный эстрадный певец Замиг Гусейнов находится в эти дни дома. Но даже на самоизоляции певец не забывает, что при его звездном статусе выглядеть стильно нужно даже дома. На карантине звезда выбирает темный спортивный костюм, белую футболку с принтом и яркие кроссовки.

Если за невероятной трансформацией артиста театра и кино, рэпера Ибрагима Чингиза мы наблюдали еще осенью 2019 года (прим. - он заметно похудел), то сейчас поклонникам стоит присмотреться к татуировкам молодого артиста. Может быть, после открытия тату-салонов у звезды найдутся "последователи" с похожими рисунками на теле.

Телеведущий Салех Багиров своим позитивом ежедневно дарит зрителям улыбку и хорошее настроение. Обычно Багиров отдает предпочтение классическому стилю, но и в одежде ярких цветов он чувствует себя комфортно и уверенно.

(Автор: Джани Бабаева)