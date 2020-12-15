Гюльнара Халилова стала представителем International Digital Fashion Week в Азербайджане (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские дизайнеры приглашаются на Международную цифровую Неделю моды International Digital Fashion Week осень-зима 21/22, сообщила Trend Life представитель IDFW в Азербайджане Гюльнара Халилова.

Конкурс от International Digital Fashion Week - прекрасная возможность для студентов и начинающих дизайнеров со всего мира побороться за призы и место на IDFW. Победа в конкурсе от IDFW даст возможность стать участником Международной Недели Моды IDFW, а также получить подарки от членов жюри. В состав жюри войдут президенты различных Недель моды, представители прессы, ведущие модные журналисты и другие известные люди из сферы индустрии моды. Не упустите свой шанс заявить о себе на весь мир!

Для участия необходимо предоставить одноминутное видео, которое будет размещено вместе со всеми другими заявками для создания одного эпизода конкурса. Этот эпизод конкурса от IDFW будет транслироваться по fashion-каналу FNL Network. Для того чтобы принять участие в конкурсе вам необходимо связаться с официальным представителем от IDFW

[email protected]

Последний срок подачи материалов - 15 января. Телефон для справок: 0553410152 – Гюльнара Халилова.

Для получения дополнительной информации о Международной неделе цифровой моды обращайтесь к

[email protected]

IDFW включает в себя массив оригинального модного контента для глобальной аудитории и бесплатно транслируется исключительно в сети FNL. IDFW - первая и единственная телевизионная сеть, которая создала глобальную Неделю моды с цифровым телевещанием. и устройства iOS. В результате пандемии генеральный директор и основатель FNL Network Рокко Лео Гаглиоти подарил FNL Network бесплатно на всех платформах для всех зрителей, чтобы предоставить зрителям полный доступ ко множеству развлечений FNL Network.

IDFW осень-зима 21/22 также будет включать в себя совершенно новый компонент, который приглашает начинающих дизайнеров и студентов принять участие в Международной неделе цифровой моды и принять участие в конкурсе IDFW. Затем эти дизайнерские коллекции будут оцениваться жюри, в состав которого войдут президенты других недель моды, знаменитости, представители прессы, ведущие модные журналисты и другие известные люди в индустрии моды, и будут претендовать на 1-е, 2-е и 3-е места в рейтинге. конкуренция. Для получения дополнительной информации о конкурсе посетите

http://fnlnetwork.com/idfw_competition/

FNL Network - первая и единственная телевизионная сеть, которая создала глобальную Неделю моды с цифровым вещанием. IDFW будет доступен по всему миру, от комфортного отдыха на диване до ежедневных поездок на работу. Международная неделя цифровой моды меняет недели моды во всем мире.

FNL Network - канал №1 в мире о модном образе жизни, посвященный всем, что связано с ультрасовременной модой и развлечениями. Fashion News Lifestyle Network, основанная в 2016 году, предлагает широкий спектр развлечений более чем пяти миллиардам зрителей по всему миру. Сеть сочетает в себе безупречное сочетание моды, кино, путешествий, красоты, здоровья и реалити-шоу, чтобы создать ни с чем не сравнимые впечатления от просмотра. Основатель и генеральный директор Рокко Лео Гаглиоти создал эту разнообразную платформу, чтобы показать пользователям новый взгляд на мир моды.

Чтобы бесплатно загрузить телеканал FNL Network или приложение:

https://linktr.ee/fnlnetwork

(Автор: Вугар Иманов)