Преврати свои фантазии в сумки! В Баку наградили победителей оригинального конкурса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском государственном центре профессионального образования по промышленности и инновациям прошла церемония награждения победителей конкурса ручных работ Fantaziyanı biç, çantaya çevir ("Преврати свои фантазии в сумки!"), организованного национальной творческой платформой Worldskills Azerbaijan, сообщает Trend Life.

На мероприятии были представлены экосумки - работы финалистов конкурса, который был организован среди молодых людей от 14 до 25 лет.

Выступившие заместитель директора Государственного агентства по профессиональному образованию при министерстве образования Азербайджана Джейхун Керемов, директор Центра азербайджанской национальной одежды, основатель бренда Cizgi, представитель по технологиям моды Worldskills Azerbaijan, модельер-дизайнер Гюльнара Халилова, со-основатель Дома моды Libas, художник-дизайнер Земфира Джафарова отметили важность реализации проекта в деле профессионального и творческого развития молодежи.

Конкурс прошел в апреле - мае с участием более 60 представителей молодежи. Победители были определены в два этапа: путем голосования в соцсетях и в соответствии с решением жюри. Первое место заняла Рамиля Надирли, второе – Илаха Джафарли, третье – Мурад Бабаев. Победителям были вручены ценные призы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)