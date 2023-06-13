Азербайджанка признана самой красивой и талантливой в России (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана Камила Алескерова стала победительницей студенческого фестиваля-конкурса красоты и таланта "Жемчужина мира-2023", который прошел в Казани, сообщает Trend Life.

Среди участниц – иностранные студентки. В этом году было подано 36 заявок из 15 стран мира. Финал с участием представительниц 14 стран прошел в Центре культуры "Саидаш".

Конкурс состоял из нескольких этапов - отбора, лаборатории мелодекламации "Родина, любовь, мир", уроков гостеприимства в школе, мастер-класса по росписи на тканях традиционных орнаментов народов мира, презентации блюд национальной кухни и их рецептов, интеллектуального конкурса и дефиле. Главная цель проекта – представление многогранной и древней культуры своего народа и своей страны.

Одним из ярких выступлений Камилы Алескеровой стал показ отрывка из музыкальной комедии великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" - первой оперетты на мусульманском Востоке (премьера состоялась в 1913 году в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку). Кроме короны победительницы, она также была удостоена титулов "Мисс артистичность" и "Мисс "Зрительские симпатии". На сцене вместе с Камилой Алескеровой выступали артисты арт-резиденции "Созвездие-Йолдызлык" и танцевальный ансамбль KavkazStyle.

Камила Алескерова является аспиранткой Казанского федерального университета по специальности международное право, председателем молодежного крыла региональной общественной организации "Азербайджанская национально-культурная автономия Республики Татарстан".

Конкурс проводится с 2009 года. Организаторы - Молодёжная ассамблея народов Татарстана и Ассоциация иностранных студентов и аспирантов Казани при поддержке министерства по делам молодёжи Республики Татарстан, Комитета по делам детей и молодёжи Исполнительного комитета города Казань, Дома Дружбы народов Татарстана.