На открытом воздухе в Ичеришехер представлено дефиле Qurama Fashion (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках II Национального фестиваля гурамы, на площади Гоша Гала в старинной части Баку – Ичеришехер, состоялось дефиле Qurama Fashion, организованное Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Trend Life.

В дефиле было продемонстрировано около 40 образцов национальной и современной моды в стиле гурама, созданных Центром Qurama и факультетом "Дизайна и декоративно-прикладного искусства" Государственного университета культуры и искусств.

Основная цель – использование гурамы в современной одежде, сохранение традиционных узоров и приемов гурамы, повышение интереса молодежи к национальному стилю.

Гурама (азерб. gurama - связанный, соединенный) - оригинальная лоскутная техника, использовавшаяся в Азербайджане при создании единого полотна, состоящего из отдельных кусков материала. В Азербайджане этот вид рукоделия издревле пользовался большой популярностью, этим искусством занимались практически все девушки. Изделия из гурамы служили самым разнообразным задачам и целям. Канонов и правил в гурама – нет, все зависит от сноровки и воображения мастерицы. Из поколения в поколение передавалась и совершенствовалась традиция лоскутной гурамы. Менялись узоры, орнаменты и цветовые гаммы. Простые и незамысловатые геометрические узоры постепенно сменялись всё более сложными сочетаниями цвета и форм. Как и в традиционной мозаике, в гураме чем больше количество деталей, тем насыщенней цвета и более интересный орнамент.

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