Птицы пьют воду с древних надгробий – удивительное кладбище в Шамахы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Путешествие по Азербайджану" представляем читателям Trend Life материал о древнем кладбище Шахандан, который находится в Шамахы.

Здесь похоронен брат великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417) - поэт Шахандан (Шах-и хандан) и кладбище носит его имя. Над этой могилой в XVII веке был воздвигнут мавзолей, который сохранился до наших дней. Мавзолей построен из отточенных камней и имеет одну входную дверь. Верхняя часть восьмигранной гробницы напоминает купол. В гробнице, на которой нет надписи, есть две могилы. Внутренняя площадь постройки составляет 5x5 метров, а высота 8 метров. Мавзолей охраняется государством.

На самое интересное, что привлекло наше внимание – это вырезанные на поверхности древних каменных надгробий различные формы с углублениями. Согласно куфическим надписям на могильных камнях, исследователи приходят к выводу, что они относятся к XI-XII вв. Так вот, по словам местных жителей, эти вырезанные углубления были сделаны для того, чтобы, когда шел дождь, они заполнялись водой и птицы могли из них, как из чаш, пить воду. Наши предки, даже после смерти, заботились о живых существах. Более того, вода у азербайджанцев всегда ассоциировалась с милостью и благостью Всевышнего Аллаха. А птицы были одним из широко распространенных символов в азербайджанской мифологии, и, воспеты во множестве сказаний, мифах и легендах, отражены в народно-прикладном искусстве и ковроткачестве. Например, птица Симург – персонаж многих сказок и выступает как мудрый советчик, сподвижник, защитник главного героя. С ее помощью он попадает в потусторонний мир, который представляется как далекая страна, незнакомая местность, незнакомый город…

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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