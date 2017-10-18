Роб Собхани: Оккупация азербайджанских земель не отвечает интересам армянского народа

18 октября 2017 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армянский народ полностью осознает, что "замороженный" нагорно-карабахский конфликт не приносит пользы, сказал Trend в среду генеральный директор американской Caspian Group Holdings Роб Собхани.

“Минская группа ОБСЕ может обратиться от имени армянского народа к политикам в Москве, Париже и Вашингтоне,чтобы показать, что в случае, если они окажут давление на правительство Армении, армянский народ только выиграет”, - сказал Собхани, комментируя Женевскую встречу президентов Азербайджана и Армении.

Он отметил, что МГ ОБСЕ должна показать армянской стороне позитивные и долгосрочные преимущества в результате достижения мира с Азербайджаном. "В частности, МГ ОБСЕ должна провести конференцию, сделав упор на экономические преимущества для армянского народа в результате достижения мира и урегулирования нагорно-карабахского конфликта”, - сказал Собхани, добавив, что могла бы стать очень полезной "дорожная карта", представленная МГ ОБСЕ по постконфликтному экономическому росту в регионе.

Он подчеркнул, что оккупация 20 процентов международно признанной территории Азербайджана не отвечает интересам Армении.

По словам Собхани, экономический рост Азербайджана, несмотря на оккупацию, показывает, что руководство Азербайджана сосредоточено на том, чтобы улучшить жизнь народа.

“Прекратив оккупацию территорий Азербайджана, армянский народ выиграет от торговли с соседней страной. Очень важен план МГ ОБСЕ, который бы показал этот путь постконфликтного экономического роста", - сказал он.

На встрече в Женеве президенты Азербайджана и Армении согласились принять меры для активизации переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения войск двух стран.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Гюльгыз Мурадова. Текст: Али Мустафаев)

Azernews Newspaper
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