Народ Азербайджана является свидетелем позитивных преобразований – Роб Собхани

БАКУ /Trend/ - Народ Азербайджана обладает свободой и религиозной толерантностью, являясь свидетелем экономического роста и политической стабильности своей страны, сказал Trend генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани.

Он отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев руководит экономикой, которая за последние десять лет в среднем выросла на 12 процентов, что, по его мнению, «поистине замечательно».

“Кроме того, Президент Ильхам Алиев смог снизить общий уровень бедности в Азербайджане, а это означает рост среднего класса и повышение покупательной способности среднестатистического гражданина Азербайджана. По данным Всемирного банка, уровень бедности в Азербайджане сократился до 6 процентов”, - сказал Собхани, напоминая, что аналогичный показатель в соседней Армении составляет 29,8 процента, а в Иране - 44 процента.

Собхани уверен, что на готовящихся в Азербайджане президентских выборах, которые состоятся 11 апреля 2018 года, будет переизбран действующий Президент страны.

“Правящая партия и ее лидер Ильхам Алиев выполнили все свои обещания, и по этой причине Президенту Ильхаму Алиеву будет отдано большинство голосов его соотечественников”, - сказал он.

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, предвыборная кампания кандидатов начнется за 23 дня до дня голосования и завершится за 24 часа до начала голосования. Таким образом, кампания началась 19 марта и завершится 10 апреля в 08:00 (по местному времени).

Собхани также подчеркнул, что атмосфера в Азербайджане до выборов говорит об уверенности, процветании и стабильности, с которой страна движется в будущее.

“Важно отметить, что эти положительные моменты не произошли в одночасье. Устойчивость, которую мы видим сегодня в Азербайджане, - это результат мудрого руководства, как общенационального лидера Гейдара Алиева, так и нынешнего Президента Ильхама Алиева. Народ Азербайджана является свидетелем этих позитивных преобразований, благодаря политике действующего руководства страны”, - сказал он.

Программы реформ Президента Ильхама Алиева на экономической и политической аренах, по мнению Собхани, являются основными причинами, по которым за него проголосует большинство избирателей.

“Еще во времена, когда Ильхам Алиев был вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана, его работа была направлена во благо народа Азербайджана. Его целью было заключение самых выгодных сделок с иностранными нефтяными компаниями для своей страны. Эти мудрые решения Ильхама Алиева заложили основу стабильной экономики Азербайджана”, - отметил он.

По словам Собхани, вопрос борьбы с бедностью в стране является важным, и на нем следует сосредоточить внимание для достижения еще лучших экономических показателей.

“Я хотел бы напомнить, что Азербайджан пережил очень трудные времена в первые годы своей независимости, и в стабилизации ситуации в стране, а также в привлечении потока зарубежных инвестиций, большая роль принадлежит Гейдару Алиеву и Ильхаму Алиеву”, - сказал Собхани.

(Автор: Гюльгыз Мурадова. текст Али Мустафаев.)

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