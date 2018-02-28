"Детские шалости" обидчивого Еревана

БАКУ /Trend/ - На днях в армянской прессе прошла провокационная новость о том, что представитель Верховного лидера Ирана в провинции Ардебиль аятолла Сеид Хасан Амели в одном из своих выступлений якобы возложил на Азербайджан ответственность за Ходжалинскую трагедию и озвучил тезисы, не соответствующие официальной позиции Ирана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Учитывая крайнюю провокационность содержащихся в статье утверждений, которые смешивают в одну кучу чуть ли не всех игроков мировой политики, редакция Trend решила проверить достоверность распространённой информации.

Наше внимание привлёк тот факт, что представляемый в качестве «новости» материал является перепечаткой пропагандистского вброса аж семилетней давности. Более того, в статье не приводится никаких источников или упоминаний того, где, когда и при каких обстоятельствах были сделаны приписываемые религиозному деятелю заявления.

Стоит заметить, что этот же вброс был сделан ещё раз в 2014 году неким сугубо пропагандистским антиазербайджанским сайтом, который также не указывал никаких источников.

Поэтому, почувствовав явную фейковость «новости», сотрудники редакции решили связаться с Сеидом Хасаном Амели.

Как и ожидалось, в пресс-службе представителя Верховного лидера Ирана в провинции Ардебиль опровергли приписываемые Амели утверждения касательно Ходжалинского геноцида.

«Представитель Верховного лидера Ирана Сеид Хасан Амели осуждает Ходжалинскую трагедию и проклинает армян. Он чтит память ходжалинских шехидов [мучеников] и молится за упокой их душ. Эту трагедию нельзя забывать. Мы готовы отомстить за карабахских шехидов», – заявили в пресс-службе.

Зачем же нужен был этот откровенный подлог?

Прежде всего, это уже не первая попытка армянской стороны снять с себя ответственность за Ходжалинскую резню.

Так, в 1997 году бывший министр иностранных дел Армении Арзуманян направил письмо руководству авторитетной международной организации Human Rights Watch, пытаясь в очередной раз невнятно оправдать армянскую сторону в совершённом в Ходжалы геноциде.

В ответном письме исполнительный директор HRW Холли Картнер вновь подтвердила результаты независимого расследования, проведенного HRW в Ходжалы в марте 1992 года, и вновь возложила всю вину за массовое убийство гражданского населения на армянские вооруженные отряды.

«Мы возлагаем прямую ответственность за смерть мирного населения на карабахские армянские силы... Мы приглашаем правительственные и межправительственные организации использовать наш отчёт и искренне надеемся, что больше не повторятся попытки введения в заблуждение в связи с содержанием нашего отчета 1992 года», – говорилось в ответном письме, которое доступно на сайте организации по сей день.

«Попытки введения в заблуждение» – это, очевидно, было написано специально для министра иностранных дел Армении Арзуманяна. Этот призыв нужно взять на заметку и нынешним властям Армении, всячески продвигающим свою ничем не подкреплённую кощунственную и лицемерную позицию.

Очередное же появление провокационной «новости» в армянских СМИ в период всестороннего развития трёхсторонних отношений в форматах Москва - Баку - Тегеран и Анкара - Баку - Тегеран, сопровождающегося реализацией различных интеграционных проектов, наводит на мысли о банальной «ревности» официального Еревана по отношению к Баку.

Именно поэтому Армения стремится вбить клин в отношения Азербайджана с партнёрами. Этим объясняется и недавнее интервью с российским политиком Константином Затулиным, и приглашение российского политолога Сергея Маркедонова на проармянскую конференцию по Карабаху.

Все эти попытки, однако, выглядят как проявление детской обиды и зависти официального Еревана к успешно развивающемуся Баку и не могут привести ни к каким результатам. Азербайджан – серьёзный и сильный игрок на мировой политической арене, в сотрудничестве с которым заинтересованы и с мнением которого считаются.

Пора бы армянской стороне это понять и прекратить заниматься дешёвым подлогом и провокациями.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

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