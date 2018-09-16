Нет сомнений, что подобные парады в ближайшем будущем будут проходить в Ханкенди, Шуше и на других ныне оккупированных территориях Азербайджана - депутат

16 сентября 2018 08:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прошедший накануне в связи со 100-летием освобождения Баку от большевистско-дашнакских сил парад был радостным событием и предметом гордости для каждого азербайджанца.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

Депутат отметил, что в результате успешной операции, проведенной 100 лет назад совместно Кавказской исламской армией и Азербайджанским корпусом, Баку был освобожден от большевистско-дашнакских формирований.

«Тем самым в главном городе исторических азербайджанских земель снова был возвышен азербайджанский флаг. Это была не только военная операция, а претворение в жизнь мечты азербайджанского народа о независимости. Это событие так же важно, как и приобретение нами независимости», - сказал Мирзазаде.

По словам депутата, приготовления к проведению 100-летия освобождения Баку начались давно. «Кульминационной точкой же этого стал проведенный парад. Участие в параде главы государства, друга Азербайджана Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, членов правительства Турции, турецких воинских формирований говорит о единстве двух братских народов, а также об их постоянной взаимной поддержке», - добавил Мирзазаде.

Он также отметил, что выступление на параде Президента Ильхама Алиева еще раз показало, что азербайджанский народ полон решимости защищать свою независимость, и ничто не может воспрепятствовать этому.

«Наше сильное государство, сильные Вооруженные силы являются очередным этому доказательством, и нет сомнений, что подобные парады в ближайшем будущем будут проходить в Ханкенди, Шуше и на других ныне оккупрованных территориях Азербайджана», - сказал депутат.

Отметим, что 15 сентября исполнилось 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, и сегодня на площади Азадлыг прошел парад, посвященный этой дате.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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