Российский историк жестко раскритиковал идеологию армянского фашизма

БАКУ /Trend/ - Установка на одной из центральных площадей Еревана в 2016 году памятника главному идеологу армянского национализма Гарегину Нжде (Тер-Арутюняну) вызвала большой резонанс в информационном поле, поскольку этот факт наглядно подтвердил героизацию армянского фашизма в Армении.

Об этом заявил в четверг известный российский историк и политолог Олег Кузнецов на пресс-конференции, посвященной теме «Героизация армянского национализма и его идеолога Гарегина Нжде».

Он отметил, что данный факт необходимо расценивать, основываясь на имеющейся документальной информации.

«Мое личное мнение по данному факту никак не связано с официальной позицией властей Азербайджана и позицией России. После апрельской войны в Карабахе в 2016 году в Армении был установлен памятник Гарегину Нжде, после чего мнение в мире фактически разделилось на несколько точек зрения. С армянской стороны Гарегин Нжде воспринимается как национальный герой Армении и создатель национальной идеологии, который никакого отношения к нацистской идеологии не имеет. А в Азербайджане и других тюркских государствах, где армянские националисты оставили свой кровавый след, считают его фашистом и нацистом. Российская Федерация на официальном уровне также заявила, что вопрос героизации нацизма является «внутренним делом» Армении, запретив своим средствам массовой информации публиковать статьи подобного содержания», - напомнил российский историк.

Кузнецов отметил, что рассекреченные факты, отраженные в документах архива Службы государственной безопасности Азербайджана, выявили комплекс документов советских органов госбезопасности, которые подтверждают нацистское содержание идеологии цегакрона в Армении.

Политолог привлек внимание к директиве Управления государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел Закавказской советской федеративной социалистической республики по Азербайджанской ССР от 7 апреля 1935 года, которая указывает на нацистский характер теории Нжде.

Далее российский ученый напомнил о резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 18 декабря 2013 года под названием «Борьба с героизацией нацизма и новыми формами расизма…».

«Российская Федерация была инициатором принятия данной резолюции, и Армения также была в числе инициаторов, подавших заявку на данный документ, являющийся частью международного права. Однако внутриполитические события, которые произошли потом в Армении, поставили под вопрос искренность действий армянской стороны, а также определенных кругов в Российской Федерации. Получив допуск в архивы Службы государственной безопасности Азербайджана, я нашел очень важный документ, имею в виду директиву Управления госбезопасности Народного комиссариата внутренних дел Закавказской советской федеративной социалистической республики по Азербайджанской ССР, поскольку он представляет собой руководящее указание территориальным органам и подразделениям чекистов Азербайджана, городским организациям и местным отделениям. Документ подтверждает идеологию армянского нацизма, в нем сообщается о любопытной статье Гарегина Нжде под названием «Мое слово подрастающему поколению армян», в которой содержится открытый призыв к идеологии фашизма, из чего следует, что Нжде является учеником Гитлера», - пояснил российский эксперт.

По его словам, рассекреченные документы советских органов госбезопасности из фондов архива Службы госбезопасности со всей убедительностью доказывают, что до тех пор, пока идеологи армянского национализма и партии «Дашнакцутюн» и лично Нжде не заявляли публично о своей приверженности фашизму, к их последователям на местах органы советской госбезопасности относились лояльно и где-то даже снисходительно. Но после того как они заговорили об «арийстве армянской нации» в полном соответствии с идеологией германского национал-социализма, сразу началась планомерная подготовка к массовым репрессиям.

По мнению российского историка, органы госбезопасности советского Закавказья в 1937 году репрессировали дашнаков не потому, что они были армянами, националистами и идейными противниками большевизма, а так как их лидеры объявили себя сторонниками Гитлера и его человеконенавистнической идеологии.

Политолог считает, что Гарегин Нжде и его теория цегакрона стали главной причиной, из-за которой закавказские чекисты запустили кровавый маховик политических репрессий против значительной части этнических армян СССР, при этом первой жертвой нацизма стал сам армянский народ.

( Автор: Матанат Насибова)

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