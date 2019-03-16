Проведение Глобального Бакинского форума расценивается как большой вклад Азербайджана в международную безопасность - эксперт

БАКУ /Trend/ - Проведение в столице Азербайджана VII Глобального Бакинского форума, в первую очередь, говорит о вкладе страны в международную безопасность. Об этом сказал Trend руководитель медиа-группы Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев..

«Глобальный Бакинский форум играет исключительную роль для обсуждения происходящих в мире событий. Сегодня существует большая необходимость в проведении таких крупномасштабных мероприятий. Этот форум расценивается как большой вклад страны в международную безопасность. Сегодняшняя стабильность и безопасность в Азербайджане признается странами мира, и модель государства в этой сфере представляется как образец политической модели», - сказал Гулиев.

Он напомнил, что глава азербайджанского государства всегда в своих выступлениях подчеркивает, что внешняя политики Азербайджана служит национальным интересам страны. «Как отметил глава государства, Азербайджан проводит прогнозируемую, независимую политику, опирающуюся на национальные интересы страны, партнерство, взаимное сотрудничество, и направленную на стабильность в регионе. Укрепление отношений с партнерами, установление новых связей также говорит о том, что сотрудничающие с Азербайджаном государства принимают и поддерживают эту политику страны», - добавил Гулиев.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, эксперт отметил, что попытки Армении уклониться от процесса переговоров не приносят какого-либо эффекта этой стране-агрессору, наоборот, это еще больше осложняет ее положение, которое и без того является кризисным. "Ряд авторитетных международных организаций осуждает захватническую политику Армении. Факт оккупации означает нарушение опирающихся на международное право резолюций, принятых международными организациями, также они подчеркивают неприемлемость статус-кво. Все это также является показателем мощи внешней политики Азербайджанf на международной арене и сильной дипломатии страны», - добавил эксперт.

Отметим, что 14 марта в столице Азербайджана открылся VII Глобальный Бакинский форум на тему «Новая внешняя политика мира». Форум, который продолжится до 16 марта, проводится при организации Международного центра Низами Гянджеви.

В этом престижном мероприятии участвуют более 500 представителей 50 стран, в том числе действующие главы государств и правительств ряда стран, известные политические и общественные деятели. На 10 сессиях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждены вопросы глобального и регионального значения.

На нынешнем форуме на тему «Новая мировая внешняя политика» обсуждаются роль больших сил в изменении глобальной политики, вызовы устойчивого развития, средневосточное сотрудничество во имя безопасности, роль науки и культуры в принятии современных решений и другие важные вопросы.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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