Азербайджанский депутат: Памятник Нжде в Болгарии станет актом предательства памяти миллионов жертв Второй мировой войны

БАКУ /Trend/ - По мере усиления экономики, обороноспособности Азербайджана, роста авторитета на международной арене агрессивная Армения может ответить на это только провокациями в различных направлениях, на разных уровнях.

Как сообщает в среду Trend, об этом рассказал депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев.

Как отметил депутат, на днях Арменией и покровителями осуществлена очередная провокация против Азербайджана и готовится очередная провокация

"По существующим правилам, ООН принимает ежегодный отчет по правам человека каждой страны-члена организации. Однако при предоставлении нынешнего отчета со стороны Армении была совершена провокация: с помощью своих иностранных покровителей Армения добилась публикации отчета сепаратистского режима на официальном сайте ООН. Враг прекрасно понимает, что Азербайджан многократно превосходит Армению с военной точки зрения. Их надежда только на информационную войну. До сегодняшнего дня мы были свидетелями многочисленных провокаций Армении. Но на этот раз для провокации создала условия ООН", - сказал Алиев.

Депутат отметил, что поведение структур ООН не поддается пониманию, так, как еще 26 лет назад соответствующими резолюциями ООН Армении предписывалось безоговорочно вывести войска с оккупированных территорий, но страна-агрессор, не обращая на это внимание, продолжает оккупацию.

"С одной стороны, резолюции, заявления, поддерживающие территориальную целостность Азербайджана, с другой стороны - размещение отчета сепаратистского режима на официальном сайте. Как это может произойти? Это показывает, что руководство Армении, поддерживающие их покровители, используя все средства, хотят достичь своих целей, добившись преимущества в информационной войне. Для предотвращения таких случаев в будущем, этот вопрос должен быть серьезно изучен соответствующими структурами, а незаконный, так называемый отчет должен быть удален с официального сайта ООН", - сказал депутат.

По его словам, со стороны Армении готовится очередная провокация: "По сообщениям различных СМИ, одному из ближайших соратников Гитлера, участвовавшему в убийствах сотен тысяч невинных людей во время Второй мировой войны Гарегину Нжде, известному как создатель армянского карательного легиона Вермахта "генерал Нджде", хотят поставить памятник в болгарском городе Плиска. Нджде считается основателем теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении. В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нджде, были убиты более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожены 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. В то же время он является одним из авторов идеи о "Великой Армении". Цель - создать “Великую Армению”, в первую очередь, за счет земель Азербайджана и других соседних государств. После окончания Второй мировой войны военный трибунал бывшего СССР осудил Нжде как военного преступника".

Депутат отметил, что согласно соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, государства-члены ООН были призваны предотвращать установку памятников, памятных досок лицам, участвовавшим в военных преступлениях, сотрудничавшим с нацистами во время Второй мировой войны.

"Этому армянскому фашисту в Ереване уже установлен памятник как национальному герою. Несмотря на то, что Россия, Азербайджан и еще несколько стран выразили протест, в целом, мировая общественность и страны Запада, провозгласившие себя носителями демократических ценностей, превозносящие права человека, промолчали и продолжают молчать. Это показывает, что двойные стандарты в мире сохраняются на самом высоком уровне. Этого нельзя допустить. Установление этого памятника Это будет предательством памяти миллионов жертв, погибших во Второй мировой войне. Мировое сообщество, международные организации, ведущие мировые державы, и в первую очередь, правительство Болгарии должны принять все надлежащие меры, чтобы предотвратить реализацию этой постыдной цели", - сказал Алиев.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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