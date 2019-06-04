Али Ахмедов: Потерпевшие однажды крах, никогда не смогут оправдаться

4 июня 2019 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 26 лет назад, 4 июня 1993 года народ восстал против власти "Народный фронт"-Мусават. Те, кто смог продержаться у власти всего 13 месяцев, по требованию народа, были вынуждены уйти в отставку. Главная угроза над только что восстановленной государственной независимостью - недемократическая и непрофессиональная власть - была устранена. Благодаря возвращению общенационального лидера Гейдара Алиева были ликвидированы хаос, анархия, произвол, дробящий страну сепаратизм, созданные правительством тандема ПНФ-Мусават, обуздана экономическая рецессия и тотальный кризис, в стране были обеспечены стабильность и спокойствие, которых с нетерпением ожидал народ. Начался новый этап истории независимости и государственности.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, зампред – и исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Trend.

Али Ахмедов напомнил, что благодаря титаническим усилиям Гейдара Алиева и Ильхама Алиева Азербайджан в 1993 году превратился из находящейся на грани развала страны в сегодняшнюю, сильную, процветающую страну: «Представители прежней власти, которые когда-то довели Азербайджан до глубокого кризиса и гражданской войны вновь начинают проводить клеветническую кампанию, надеясь, что стерли из памяти народа ужасы 1993 года. Как однажды поднятый флаг больше не спустился, потерпевшие однажды крах, никогда не смогут оправдаться».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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