Депутат: Сотрудничество Азербайджана и ЮНЕСКО находится на высоком уровне

1 июля 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество Азербайджана и ЮНЕСКО успешно продолжается во многих сферах, в том числе в области культуры, науки, образования и и т.д. Исключительные заслуги в установлении этих связей и их развитии принадлежит Первому вице-президенту Азербайджана, послу доброй воли ЮНЕСКО, президенту фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, свидетельством чему является проведение в Баку 43 сессии Комитета всемирного наследия.

Об этом сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Рауф Алиев.

Депутат напомнил, что в Баку состоялась церемония открытия 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой участвуют более 2500 делегатов из более чем 180 стран. В сессии принимают участие министры, гендиректоры различных ведомств, представители и послы международных структур в Азербайджане, члены азербайджанского правительства.

«На мероприятии выступила Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева. Она отметила, что после восстановления независимости Азербайджана охрана культурных, исторических и религиозных памятников стала одним из основных приоритетов государственной политики, и в последние годы Азербайджан в сотрудничестве с ЮНЕСКО выступил организатором ряда значительных мероприятий.

В Список всемирного культурного наследия входят природные и культурные памятники, установленные Комитетом международного наследия ЮНЕСКО как имеющие всемирное значение, охрану которых гарантируют государства, на территории которых находятся эти памятники. Целью создания этого списка является осуществление сотрудничества в охране ценностей, принадлежащих всему человечеству. В регулярно обновляемый список, с 2004 года включены 788 памятников из 134 стран мира. В этот список из Азербайджана включены жемчужина Баку Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичери Шехер», комплекс Дворец ширваншахов, Девичья Башня и Национальный историко-художественный заповедник Гобустан. В этом году предложено внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, наряду с Дворцом шекинских ханов, исторический центр Шеки. Кроме этого, во временный список были включены 22 памятника из Азербайджана, в том числе пять природных и 17 культурных. В будущем будет рассмотрено их включение в постоянный список.

Депутат отметил, что Азербайджан вступил в ЮНЕСКО в 1992 году, а в 1996 году между организацией и нашей страной был подписан меморандум о сотрудничестве:

"В этом году будет отмечаться 27-летие нашего сотрудничества. Все это свидетельствует о растущем международном авторитете Азербайджана. Всесторонняя и продуманная политика Президента Ильхама Алиева, проводимая в стране, гарантирует, что и в дальнейшем успехи Азербайджана будут расти во всех направлениях".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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