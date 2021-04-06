Армения обязана продемонстрировать конструктивный подход и передать Азербайджану карты минных полей - украинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Армения должна содействовать разминированию, в том числе путем предоставления карт минных полей. Об этом сказал Trend украинский ученый, доктор юридических наук, профессор Александр Мережко, комментируя тему минирования Арменией азербайджанских территорий во время их оккупации.

Эксперт отметил, что в международном гуманитарном праве использование мин не запрещено полностью. В то же время есть ряд конвенций, запрещающих применение отдельных видов мин, например, мин-ловушек и противопехотных. К сожалению, не все страны являются участниками этих конвенций, подчеркнул он.

"Исходя из законов и обычаев войны в целом можно сказать, что использование мин в любом случае должно быть подконтрольным, чтобы избежать ущерба жизням и здоровью мирного гражданского населения", - сказал Мережко.

Он отметил, что в Конвенции о запрещении мин и об их уничтожении от 1997 года оговорено, что "каждое государство-участник, обладающее соответствующими возможностями, обязано оказывать содействие в разминировании и осуществлении связанных с этим мероприятий".

"Одним словом, Армения обязана продемонстрировать конструктивный подход, предоставить карты минных полей, чтобы не подвергать опасности жизни мирных граждан, возвращающихся на освобожденные территории", - сказал эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)