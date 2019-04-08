В Ереване началась потасовка между полицейскими и сотрудниками компании "Спайка"

В понедельник утром суд общей юрисдикции Еревана вынес решение применить арест в качестве меры пресечения в отношении директора "Спайки" Давида Казаряна, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, передает Trend со ссылкой на Армянские СМИ.

Из здания суда выехал автомобиль, на котором Казаряна должны перевезти в место заключения, однако сотрудники компании, проводящие перед зданием акцию протеста, препятствуют проезду транспортного средства.



В результате между гражданами и сотрудниками полиции началась потасовка, автомобиль оказался заблокированным в толпе в окружении полицейских. Сотрудники полиции насильно расчищают путь автомобилю.



Машине удалось доехать до проспекта Тиграна Меца, однако люди перекрыли движение, заблокировав всю улицу. Ситуация накалена, на месте находятся усиленные наряды полиции и спецподразделения.



Люди ложатся на капот автомобиля, полиция взяла машину в плотное кольцо, пытается оттеснить их в сторону. Полицейские придерживают двери автомобиля, чтобы участники акции не могли их открыть.



Комитет по госдоходам (КГД) Армении обвиняет директора компании "Спайка" Давида Казаряна в уклонении от уплаты налогов и таможенных пошлин в особо крупных размерах. По данным КГД, в компании выявлен случай неуплаты налогов в размере 7 036 666 312 драмов (более $14,4 млн.). КГД подал ходатайство в суд об аресте Казаряна по обвинению в уклонении от уплаты налогов и таможенных пошлин.



При этом сам Казарян опровергает эти обвинения. На пресс-конференции Казарян отверг факт нарушений, заявив, что из указанной суммы 5,5 млрд. драмов представляют собой выплаты по НДС, которые должны быть возвращены компании в соответствии с действующим законодательством.

Армянская компания "Спайка", основанная в 2001 году, занимается экспортом и продажей фруктов и овощей в Россию, страны СНГ и Европу с 2007 года. Одной из основных сфер деятельности компании также является производство упаковок, в том числе, ящиков и паллетов из вспененного полистирола. Компания также занимается развитием интенсивных садов.

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