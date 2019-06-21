Комиссар Совета Европы по правам человека прокоментировала события в Тбилиси

21 июня 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович прокомментировала вчерашние события в Тбилиси.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Офис уполномоченного по правам человека Совета Европы.

«Я с глубоким беспокойством следила за ожесточенной конфронтацией между грузинской полицией и демонстрантами в Тбилиси вчера вечером, в связи с сессией Межпарламентской ассамблеи православия, состоявшейся в парламенте Грузии.

Я сожалею о том, что десятки демонстрантов, журналистов и сотрудников полиции получили ранения, в некоторых случаях очень тяжелые. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», - говорится в заявлении Миятович.

Комиссар по правам человека призвала все стороны противостояния к сдержанности и разрешению любых споров исключительно путем мирного диалога.

«Я также настоятельно призываю грузинские власти провести быстрое и эффективное расследование событий, обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии, дать четкие инструкции полиции касательно гарантий проведения операции по поддержанию общественного порядка, при неукоснительном соблюдении прав человека», - заявила представитель Совета Европы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Представитель парламентского большинства Грузии выражает готовность отказаться от мандата
Южный Кавказ 16:43
Грузия и Мальдивы подписали меморандум о сотрудничестве
Туризм 16:05
Председатель парламента Грузии подал в отставку
Южный Кавказ 16:03
Замминистра: В ходе беспорядков в Тбилиси пострадало 240 человек
Грузия 15:25
В МВФ одобряют экономические показатели Грузии
Экономика 14:23
Оппозиция возобновит протесты в Тбилиси сегодня вечером
Южный Кавказ 12:32
Лента новостей
В Кюрдамире началась биологическая борьба с хлопковой совкой
Экономика 18:19
Депутат: Повышение зарплат в Азербайджане - яркий пример успешной социальной политики
Политика 18:12
МИД Ирана: Тегеран будет симметрично отвечать на шаги Вашингтона
Другие страны 17:53
В Азербайджане растет транспортировка грузов
Бизнес 17:47
Трамп признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану
Другие страны 17:24
Узбекистан и Китай создали совместное предприятие
ИКТ 17:23
Казахстанский НПЗ наращивает экспорт в Россию
Энергетика 17:21
ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и UNEC будут сотрудничать в учебной и научной сфере (ФОТО)
Экономика 17:15
Узбекско-корейское СП приобретает запчасти
Тендеры 17:06