Комиссар Совета Европы по правам человека прокоментировала события в Тбилиси

БАКУ /Trend/ - Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович прокомментировала вчерашние события в Тбилиси.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Офис уполномоченного по правам человека Совета Европы.

«Я с глубоким беспокойством следила за ожесточенной конфронтацией между грузинской полицией и демонстрантами в Тбилиси вчера вечером, в связи с сессией Межпарламентской ассамблеи православия, состоявшейся в парламенте Грузии.

Я сожалею о том, что десятки демонстрантов, журналистов и сотрудников полиции получили ранения, в некоторых случаях очень тяжелые. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», - говорится в заявлении Миятович.

Комиссар по правам человека призвала все стороны противостояния к сдержанности и разрешению любых споров исключительно путем мирного диалога.

«Я также настоятельно призываю грузинские власти провести быстрое и эффективное расследование событий, обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии, дать четкие инструкции полиции касательно гарантий проведения операции по поддержанию общественного порядка, при неукоснительном соблюдении прав человека», - заявила представитель Совета Европы.

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