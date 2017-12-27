В Армении поймали солдата-убийцу

27 декабря 2017 17:47 (UTC+04:00)

Военнослужащий контрактной службы одной из воинских частей Армении обвиняется в убийстве водителя такси, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу СК Армении.

Следствие по делу велось с 8 мая, когда было найдено полуразложившееся тело мужчины со следами насильственной смерти. Вскоре установили личность жертвы — им оказался таксист Г. Азатян 1948 года рождения.

В рамках расследования оперативники вышли на след контрактника, который, по версии следствия, совершил преднамеренное убийство мужчины в корыстных целях.

Сообщается, что в день убийства, 21 апреля 2017 года, около 18:00 контрактник сел в такси к убитому и попросил отвезти его на кладбище.

По пути пассажир попросил таксиста остановить машину под предлогом нужды. Водитель выполнил просьбу, мужчины вышли из салона автомобиля Opel Astra. Военнослужащий напал на таксиста и колюще-режущим предметом нанес ему пять ударов в разные части тела, после чего поднял с земли металлическую шестеренку и нанес удары по голове.

От полученных травм Г. Азатян скончался на месте.

Военнослужащий обыскал тело, достал из кармана убитого наличные, мобильный телефон, а тело сбросил в канал неподалеку. Затем обвиняемый сел за руль машины жертвы и уехал.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру, обвиняемый арестован.

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Azernews Newspaper
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