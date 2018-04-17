В Армении лидер митингующих заявил, что начинает "бархатную революцию"

17 апреля 2018 13:25 (UTC+04:00)

Лидер оппозиционной партии "Гражданский договор", депутат парламента Армении Никол Пашинян во вторник на площади Франции в столице страны заявил, что "начинает бархатную, народную и мирную революцию", передает ТАСС.

"В стране назревает революционная ситуация. В городах Гюмри, Иджеван, Ванадзор, Капан и Метсамор протестующие блокируют улицы и межгосударственные дороги. Люди не идут на работу, начались массовые забастовки", - заявил Пашинян.

В парламенте Армении в эти минуты продолжается специальное заседание, на котором выберут нового премьер-министра страны. Единственный кандидат - экс-президент Армении Серж Саргсян.

Он отвечает на вопросы депутатов.

Оппозиция проводит массовое шествие, все центральные улицы Еревана парализованы.

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