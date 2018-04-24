Пашинян: Оппозиция Армении не прервет акции протеста

24 апреля 2018 20:53 (UTC+04:00)

Перерыва в акциях оппозиции Армении не будет до достижения ее целей, заявил Никол Пашинян, лидер протестов против премьера Саргасяна, передает РИА Новости.

"Не будет никакого перерыва до логического завершения нашей революции. Завтра мы проведем митинг на площади Республики. Мы способны за час, даже за полчаса организовать любое мероприятие. Мы владеем ситуацией и пользуемся поддержкой нашего народа", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции для иностранных журналистов.

Логическим завершением революции, по его словам, является назначение кандидата от народа премьер-министром.

Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

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