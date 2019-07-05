Соцопрос: В Армении падает рейтинг Пашиняна

5 июля 2019 10:22 (UTC+04:00)

Президент Армении Армен Саркисян опередил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рейтинге популярности среди населения республики, согласно соцопросу Международного республиканского института (США), передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

Международный республиканский институт (IRI) недавно провел социологические опросы в Армении. На прошлой неделе результаты исследований были подытожены и предоставлены целому ряду государственных ведомств, которые пока что и не обнародовали.

Согласно результатам, которые оказались в распоряжении газеты, рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна – 56%.

Примечательно, что премьер уступает по популярности президенту Саркисяну, рейтинг которого Отмечается также, что рейтинг правящего блока "Мой шаг" составил 52%,
партии "Процветающая Армения" - 12%, Республиканской партии Армении – 5,1%, АРФ "Дашнакцутюн" - 3,5%.

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