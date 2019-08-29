Российская компания подала иск против минобороны Армении

Российская компания ORSIS ARMS, производящая стрелковое оружие,

подала иск против Министерства обороны Армении за отмену тендера на

поставки оружия без обоснования, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Информацию об этом первой ввела в обращение российская сторона. В

конце прошлой недели, в частности, РИА Новости сообщило, что в мае оборонное

ведомство Армении объявило конкурс на поставку вооружения на сумму в

несколько миллионов долларов, квалификационным требованиям которого якобы

смогла удовлетворить только российская ORSIS.

«Вскоре стало известно, что тендер закрыли без объяснения причин. ORSIS

обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему ее

интересы в Армении, в результате чего был подан иск. О случившемся также извещен военный атташе посольства Армении в России, - написало РИА Новости, пояснив: - Зарегистрированная в Армении компания-резидент ORSIS на протяжении нескольких лет поставляла Еревану оружие, патроны и оптику».

В компании заявили, что теперь компания в черном списке, утверждая, что

Минобороны Армении чинило им препятствия и потребовало доволнительные

документы.

Сложившаяся ситуация грозит срывом проекта строительства патронного

завода в Армении, со ссылкой на представителя компании сообщило РИА

Новости, не приведя оснований для подобного предположения. Информагентство

также не указало имени чиновника.

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