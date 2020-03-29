В Армении умерли еще двое пациентов с коронавирусом
Двое пациентов - женщина 55 лет и мужчина в возрасте 73 лет - умерли в Армении от коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье ночью на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С прискорбием должен сказать, что в инфекционной больнице скончались двое пациентов, которые были инфицированы коронавирусом, на фоне других хронических болезней", - сказал министр.
Глава Минздрава отметил, что врачи сделали все возможное для спасения их жизней, и выразил соболезнования родным и близким умерших.
На данный момент в Армении зафиксировано 407 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли три человека.
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