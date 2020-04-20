В Армении сотрудники полиции заразились коронавирусом

В Армении 10 сотрудников полиции заразились коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил замначальника полиции Армении Айк Мгрян в ходе пресс-конференции.

"124 сотрудника полиции находятся в самоизоляции, 30 помещены на карантин. 20 тестов показали отрицательный результат. У 10 человек подтвердился коронавирус, из них 5 – выздоровели" - сказал Мгрян.