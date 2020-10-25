В Армении растут цены - военная форма подорожала на 50%

БАКУ /Trend/ - Армяне активно обсуждают в соцсетях рост цен в этой стране. Они выражают недовольство ростом цен с начала войны на цветы, венки, военную форму, масло, сахар.

Как передает Trend, стоимость военной формы возросла с 18 000 драмов до 25 000 драмов (отмечается, что из-за войны некоторые компании получают 80% сверхприбылей). В ряде супермаркетов цена на сахар выросла с 320 драмов до 385 драмов. Пользователи соцсетей пишут, что после того, как владелец одного из супермаркетов выделил 50 миллионов драмов армии, он поднял цены на сахар и другие продукты питания и вернул эти деньги в течение недели. Подорожали также цветы. В частности приобретаемые для церемонии похорон розы, гвоздики, гладиолусы подорожали на 50-100 процентов.

Сайт Irates отмечает, что за последние 10 дней выросли цены также на масло и сахар. Если 10 дней назад 1 литр масла стоил 600 драмов, то сегодня его продают по 750-800 драмов. 1 кг сахара ранее стоил 250-280 драмов, а сегодня это 410 драмов. Подорожали также гречка и мука. Граждане Армении напрямую связывают рост цен с продолжающейся войной.

Представляем факты, демонстрирующие рост цен в Армении:

facebook.com/story.php?story_fbid=138814867962276&id=100055012896030

facebook.com/story.php?story_fbid=1247778005555292&id=634464316886667

facebook.com/story.php?story_fbid=1247383688928057&id=634464316886667

https://yerevan.today/mamuli-tesutyun/67479/gershahouyt%60-paterazmi-hashvin-inchou-en-ktrouk-tankacel-dzetn-ou-shaqaravazy-%C2%ABirates%C2%BB

https://armdaily.am/?p=111183&l=am%2F

https://hraparak.am/post/2a6a6123552e5d6ae9cf3e204e58b3d5