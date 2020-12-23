Мэру армянского города Горис предъявили обвинение в организации беспорядков

БАКУ/Trend/ - Обвинение в организации беспорядков предъявил мэру армянского города Горис Арушу Арушаняну Следственный комитет Армении.

Как передает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении главы общины Горис Аруша Арушаняна, который ранее призвал блокировать проезд премьер-министра Армении в Сюникскую область, возбуждено несколько уголовных дел, которые Следком объединил в одно производство. Следователи представили в суд ходатайство об аресте мэра.

Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Армении: «Злоупотребление должностными полномочиями», «Соучастие в незаконном предпринимательстве», «Нарушение правил охраны и использования недр», «Самоуправство», «Умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью» и «Организация массовых беспорядков».

В сообщении Следкома говорится о выявленных нарушениях, которые были совершены в 2019–2020 гг., включая незаконные операции с землей, незаконную добычу полезных ископаемых, причинение тяжелого вреда здоровью. В конце списка нарушений закона, которые ему инкриминируют, идут призывы к «массовым беспорядкам»