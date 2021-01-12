2021 год станет для Армении началом «Великой депрессии»

БАКУ/Trend/ - В рамках межгосударственного соглашения Москва выделит Еревану кредитные средства в объеме $1 млрд 150 млн с целью покрытия долга, образованного в результате поставок в Армению вооружения в период Карабахской войны осенью 2020 г., передает Trend со ссылкой на российские СМИ.



Добавим к этому ожидаемый договор с Международным валютным фондом о получении Арменией кредита в $400 млн. В течение последних двух лет государственный долг Армении возрос до $8 млрд, и с учетом формирования нового кредитного бремени в текущем году дойдет до $9,5 млрд, подсчитал доктор политических наук Ваге Давтян.



«ВВП Армении составляет $18,8 млрд, что само по себе свидетельствует о крайне опасных для Армении процессах. Согласно международным финансовым институтам, а также ряду ключевых «мозговых центров», для стран с низким уровнем институционального развития оптимальный размер государственного долга не должен превышать 37-38% ВВП. Учитывая имеющийся в республике институциональный кризис, можно утверждать, что 2021 г. станет для нее началом «Великой депрессии», выйти из которой можно лишь путем освобождения от захвативших власть воинствующих дилетантов и формирования антикризисного правительства технократов», - отметил Давтян в беседе с корреспондентом ИА Реалист.

По оценке Всемирного банка, в 2020 году экономика Армении сократилась на 8%. В 2021 и 2022 годах ее рост может составить 3,1% и 4,5% соответственно.