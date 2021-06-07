Все четверо заместителей главы МИД Армении подали в отставку

БАКУ/ Trend/- Все четверо заместителей главы МИД Армении подали заявления об уходе с занимаемых должностей, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечается, заявления об увольнении еще на прошлой неделе направлены в аппарат и.о. премьер-министра.

Слухи об уходе заместителей муссировались с 27 мая, когда в отставку ушел и.о. министра Ара Айвазян. Первым заявление подал Гагик Галачян, о чем стало известно 31 мая. Теперь его примеру последовали Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян.