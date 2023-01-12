МИД России призвал Армению не заниматься схоластикой

БАКУ/Trend/ - Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в ответе главы пресс-службы МИД РФ Марии Захаровой на вопросы СМИ, опубликованном на сайте ведомства.

"Трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся. Хотели бы также напомнить, что на 23 декабря 2022 года в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору. К ее проведению все было подготовлено. Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд Министра иностранных дел Армении А.С.Мирзояна. Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу. Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе", - сказала она.