ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует – спикер парламента Армении

БАКУ /Trend/ - ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Мы задали ОДКБ вопрос, который остался без ответа: какова зона ее ответственности? Пока нет ответа на этот вопрос, ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует», — сказал он.

Симонян добавил, что в случае приостановки членства республики в организации, Армения будет обеспечивать свою безопасность любыми доступными способами.

По его словам, альтернативой этой организации могут быть "любые способы защиты суверенитета и территориальной целостности страны".