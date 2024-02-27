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ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует – спикер парламента Армении

Армения Материалы 27 февраля 2024 14:19 (UTC +04:00)
ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует – спикер парламента Армении

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Мы задали ОДКБ вопрос, который остался без ответа: какова зона ее ответственности? Пока нет ответа на этот вопрос, ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует», — сказал он.

Симонян добавил, что в случае приостановки членства республики в организации, Армения будет обеспечивать свою безопасность любыми доступными способами.

По его словам, альтернативой этой организации могут быть "любые способы защиты суверенитета и территориальной целостности страны".

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